தேசிய செய்திகள்

பயங்கரவாதிகள் படிக்காதவர்கள் அல்ல, தொழில்நுட்பம் தெரிந்தவர்கள் - ராஜ்நாத் சிங் பேச்சு + "||" + Defence Minister Rajnath Singh in Kurukshetra: Terrorists are not uneducated,

பயங்கரவாதிகள் படிக்காதவர்கள் அல்ல, தொழில்நுட்பம் தெரிந்தவர்கள் - ராஜ்நாத் சிங் பேச்சு