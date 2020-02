தேசிய செய்திகள்

அவிநாசி விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா ரூ.10 லட்சம் நிதியுதவி + "||" + Kerala Transport Min on Tirupur bus mishap:Kerala State Road Transport Corp to give Rs10 lakh as compensation to families of the deceased

