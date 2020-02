தேசிய செய்திகள்

எனது மகள் கூறியது தவறு : பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவாக கோஷம் எழுப்பிய அமுல்யாவின் தந்தை வருத்தம் + "||" + What She Said Is Wrong": Father Of Woman Who Chanted "Pakistan Zindabad"

எனது மகள் கூறியது தவறு : பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவாக கோஷம் எழுப்பிய அமுல்யாவின் தந்தை வருத்தம்