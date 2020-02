தேசிய செய்திகள்

அமுல்யாவுக்கு நக்சல் அமைப்புகளுடன் தொடர்பு உள்ளது ; கர்நாடக முதல் மந்திரி எடியூரப்பா + "||" + Its proved now that she had contacts with Naxals. Proper punishment should be given

