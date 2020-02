தேசிய செய்திகள்

டிரம்பை வரவேற்கும் விதமாக விமான நிலையம் முதல் தாஜ்மகால் வரை வாசகங்கள் + "||" + Walls on the route from Kheria airport to the Taj Mahal are being painted with images of US President Donald Trump and slogans welcoming him, ahead of his visit on 24th February

