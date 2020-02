தேசிய செய்திகள்

பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவாக கோஷம் எழுப்பிய விவகாரம்; கர்நாடகத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கை சீர்குலைக்க சதி - முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா குற்றச்சாட்டு + "||" + A slogan in favor of Pakistan Conspiracy to disrupt law-and-order in Karnataka First-Minister Yeddyurappa's accusation

பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவாக கோஷம் எழுப்பிய விவகாரம்; கர்நாடகத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கை சீர்குலைக்க சதி - முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா குற்றச்சாட்டு