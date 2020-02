தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் என்பிஆர், என்ஆர்சியை அமல்படுத்துவோம் உத்தவ் தாக்கரே அறிவிப்பு கூட்டணி உரசல்! + "||" + Maharashtra will go ahead with CAA, NPR, says Uddhav Thackeray after meeting PM Modi

மராட்டியத்தில் என்பிஆர், என்ஆர்சியை அமல்படுத்துவோம் உத்தவ் தாக்கரே அறிவிப்பு கூட்டணி உரசல்!