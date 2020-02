மாநில செய்திகள்

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துடன் பத்மஸ்ரீ டாக்டர் பா.சிவந்தி ஆதித்தனார் மணிமண்டப விழா தொடங்கியது + "||" + With greetings Padmasree Dr sivanthi Adithanar ManiMandapa The ceremony began

