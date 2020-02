மாநில செய்திகள்

"நம்பர் ஒன் நாளிதழின் அதிபருக்கு நம்பர் ஒன் முதலமைச்சர் பெருமை சேர்த்துள்ளார்" -அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ + "||" + For Chancellor of the Number One newspaper Number One Chief Minister He is proud ,Minister Kadambur Raju

"நம்பர் ஒன் நாளிதழின் அதிபருக்கு நம்பர் ஒன் முதலமைச்சர் பெருமை சேர்த்துள்ளார்" -அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ