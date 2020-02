மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் குடிமராமத்து பணிகள் நடக்கிறதா? என கண்காணிக்க திமுகவினருக்கு மு.க. ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் + "||" + In TamilNadu kudimaramaththu works Is that happening? Monitor the To Dmk Stalin's assertion

தமிழகத்தில் குடிமராமத்து பணிகள் நடக்கிறதா? என கண்காணிக்க திமுகவினருக்கு மு.க. ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்