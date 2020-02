மாநில செய்திகள்

பள்ளி கழிப்பறைகளை மாணவர்களே சுத்தம் செய்யும் நிலை இனி வராது - அமைச்சர் செங்கோட்டையன் + "||" + Students will no longer have to clean school toilets Sengottaiyan

பள்ளி கழிப்பறைகளை மாணவர்களே சுத்தம் செய்யும் நிலை இனி வராது - அமைச்சர் செங்கோட்டையன்