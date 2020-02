பிற விளையாட்டு

ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் மல்யுத்த போட்டி; பஜ்ரங் பூனியா வெள்ளி வென்றார் + "||" + Asian Championship: Wrestler Bajrang Punia lost to Japan's Takuto Otoguro in the 65kg final

ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் மல்யுத்த போட்டி; பஜ்ரங் பூனியா வெள்ளி வென்றார்