உலக செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு ; இத்தாலியில் 2 பேர் பலி + "||" + Two dead, 79 infected in Italy as govt fights to contains coronavirus outbreak

கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு ; இத்தாலியில் 2 பேர் பலி