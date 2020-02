டொனால்டு டிரம்பை வரவேற்க இந்தியா ஆவலுடன் எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறது - பிரதமர் மோடி டுவிட்

புதுடெல்லி,

அமெரிக்க அதிபராக டொனால்டு டிரம்ப் கடந்த 2017- ம் ஆண்டு ஜனவரி 20-ந் தேதி பதவி ஏற்றார். அவரது பதவி காலம் விரைவில் முடிவடைகிறது. அமெரிக்க அதிபர் தேர்தல் நவம்பர் இறுதியில் நடக்கிறது. குடியரசு கட்சி வேட்பாளராக டிரம்ப் 2-வது முறையாக போட்டியிடுகிறார். இதற்காக அவர் தேர்தல் பிரசாரத்தில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறார்.

இதற்கிடையே டிரம்ப்பை பிரதமர் மோடி தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு இந்தியா வருமாறு அழைப்பு விடுத்தார். அமெரிக்காவில்

அதிகமான இந்தியர்கள் உள்ளனர்.

அவர்களின் வாக்குகளை கவர்வதற்காக டிரம்ப் இந்த அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டார். அதன்படி அதிபராக பதவியேற்ற பிறகு முதல்முறையாக டிரம்ப் 2 நாள் பயணமாக நாளை இந்தியா வருகிறார்.

அவருடன் மனைவி மெலானியா, மகள் இவாங்கா, மருமகன் ஜாரட் குஷ்னெர் மற்றும் முக்கிய அதிகாரிகள் வருகை தருகிறார்கள். “ஏர் போர்ஸ் ஒன்” விமானம் மூலம் குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத் விமான நிலையத்துக்கு பகல் 12.30 மணிக்கு வரும் அவரை பிரதமர் மோடி நேரில் வரவேற்கிறார்.

டிரம்பை வரவேற்பதற்காக அகமதாபாத் நகரம் விழாக்கோலம் பூண்டு உள்ளது. டிரம்பும், மோடியும் அகமதாபாத்தில் 22 கிலோ மீட்டர் தூரம் சாலை மார்க்கமாக ஊர்வலமாக செல்கின்றனர்.

இதில் லட்சக்கணக்கானோர் கலந்து கொள்வார்கள். பேரணி முடிந்தவுடன் இருவரும் உலகின் மிகப்பெரிய கிரிக்கெட் ஸ்டேடியமான ‘மோதேரா மைதானத்தை’ பார்வையிடுகின்றனர். அங்கு நடைபெறும் “நமஸ்தே டிரம்ப்” நிகழ்ச்சியில் டிரம்பும், மோடியும் உரையாற்றுகிறார்கள். இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் கலந்து கொள்கிறார்கள். கலை நிகழ்ச்சியும் நடைபெறுகிறது.

இது குறித்து குஜராத் முதல்-மந்திரி விஜய் ரூபானி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டார். அதில், டிரம்ப்பை வரவேற்கும் வகையில், ஒட்டுமொத்த குஜராத்தும் நமஸ்தே டிரம்ப் என ஒலிக்கிறது என பதிவிட்டிருந்தார்.

இந்த டுவிட்டை குறிப்பிட்டு தனது டுவிட்டரில் பிரதமர் மோடி கூறியதாவது:

டிரம்பை வரவேற்க இந்தியா ஆவலுடன் எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறது. நாளை எங்களுடன் சேர்ந்து, ஆமதாபாத்தில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்ச்சியை நமஸ்தே டிரம்ப் தொடங்கிவைப்பது பெருமைக்குரிய விஷயம்

இவ்வாறு அவர் பதிவிட்டுள்ளார்.

