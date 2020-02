உலக செய்திகள்

இந்தியா புறப்பட்டார் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் + "||" + US President Donald Trump along with First Lady Melania Trump leaves from White House for Andrews Air Force Base, from where they will depart for India shortly

இந்தியா புறப்பட்டார் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப்