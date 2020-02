தேசிய செய்திகள்

அகமதாபாத் வந்தடைந்தார் டொனால்டு டிரம்ப்; பிரதமர் மோடி ஆரத்தழுவி வரவேற்பு + "||" + US President Donald Trump and First Lady Melania Trump arrive in Ahmedabad.

