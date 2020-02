தேசிய செய்திகள்

சபர்மதி ஆசிரமத்தில் காந்தியடிகளின் ராட்டையை மனைவியோடு சேர்ந்து சுற்றி மகிழ்ந்த டிரம்ப்! + "||" + US President Donald Trump and First Lady Melania Trump spin the Charkha at Sabarmati Ashram. PM Modi also present

