மாநில செய்திகள்

ஸ்டாலின் தொடர்ந்து முதலமைச்சர் கனவில் இருக்கிறார்;அடுத்த முறையும் அதிமுக தான் ஆட்சிக்கு வரும் -முதல்வர் பழனிசாமி + "||" + Following Stalin The Chief Minister is dreaming; Next time The AIADMK will come to power Chief Minister Palanisamy

ஸ்டாலின் தொடர்ந்து முதலமைச்சர் கனவில் இருக்கிறார்;அடுத்த முறையும் அதிமுக தான் ஆட்சிக்கு வரும் -முதல்வர் பழனிசாமி