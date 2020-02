தேசிய செய்திகள்

உத்தரபிரதேச அரசு வழங்கிய 5 ஏக்கர் நிலத்தை சன்னி வக்பு வாரியம் ஏற்றது + "||" + Sunni Waqf Board to accept alternative land near Ayodhya offered by UP government

உத்தரபிரதேச அரசு வழங்கிய 5 ஏக்கர் நிலத்தை சன்னி வக்பு வாரியம் ஏற்றது