தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் இரு தரப்பினரிடையே மீண்டும் மோதல் - கல் வீசி தாக்கிக் கொண்டதால் பரபரப்பு + "||" + Delhi: Stone pelting between two groups in Brahampuri area, today morning. #NortheastDelhi

டெல்லியில் இரு தரப்பினரிடையே மீண்டும் மோதல் - கல் வீசி தாக்கிக் கொண்டதால் பரபரப்பு