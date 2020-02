தேசிய செய்திகள்

டெல்லி கலவரத்தின் போது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்திய நபர் கைது செய்யப்பட்டதாக தகவல் + "||" + Delhi Police sources: Shahrukh, the man in a red t-shirt who opened fire at police during violence in North East Delhi yesterday

