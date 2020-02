தேசிய செய்திகள்

அமைதியான போராட்டம் ஜனநாயகத்தின் அடையாளம்; வன்முறையை நியாயப்படுத்த முடியாது -ராகுல்காந்தி + "||" + Congress leader Rahul Gandhi tweeted that peaceful protests are a sign of a healthy democracy, but violence can never be justified.

அமைதியான போராட்டம் ஜனநாயகத்தின் அடையாளம்; வன்முறையை நியாயப்படுத்த முடியாது -ராகுல்காந்தி