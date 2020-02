தேசிய செய்திகள்

டெல்லி ராஜ்காட்டில் மகாத்மா காந்தி நினைவிடத்தில் அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்டு டிரம்ப் மரியாதை + "||" + US President Donald Trump & First Lady Melania Trump pay tribute to Mahatma Gandhi at Raj Ghat.

டெல்லி ராஜ்காட்டில் மகாத்மா காந்தி நினைவிடத்தில் அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்டு டிரம்ப் மரியாதை