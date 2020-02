தேசிய செய்திகள்

ஒரு பெரிய வர்த்தக ஒப்பந்தம் குறித்த பேச்சுவார்த்தை நடத்த ஒப்புக்கொண்டுள்ளோம் -பிரதமர் மோடி + "||" + Agreed to start negotiations for big trade deal with US: PM Modi

