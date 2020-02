உலக செய்திகள்

தென்கொரியாவில் கொரோனா வைரசுக்கு பலி எண்ணிக்கை 9 ஆக உயர்வு + "||" + S. Korea 'very grave', Moon says as coronavirus cases approach 900

தென்கொரியாவில் கொரோனா வைரசுக்கு பலி எண்ணிக்கை 9 ஆக உயர்வு