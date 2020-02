தேசிய செய்திகள்

இந்தியா-பாகிஸ்தான் விவகாரத்தில் சமரசம் செய்ய அமெரிக்கா தயார் - டொனால்டு டிரம்ப் + "||" + US Pres on being asked about terrorism emanating from Pak

இந்தியா-பாகிஸ்தான் விவகாரத்தில் சமரசம் செய்ய அமெரிக்கா தயார் - டொனால்டு டிரம்ப்