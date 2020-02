தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் ஏற்பட்ட வன்முறை சம்பவத்திற்கு காவல்துறையின் மெத்தன போக்கே காரணம்- சுப்ரீம் கோர்ட் + "||" + For a violent incident in Delhi The reason is the polite tendency of the police Supreme Court

டெல்லியில் ஏற்பட்ட வன்முறை சம்பவத்திற்கு காவல்துறையின் மெத்தன போக்கே காரணம்- சுப்ரீம் கோர்ட்