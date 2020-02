உலக செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பாதிப்புகள் நீடிக்கும் பட்சத்தில் ஒலிம்பிக் போட்டிகள் ரத்தாகும்! + "||" + Tokyo Olympic Games could be cancelled if coronavirus not controlled, IOC member says

கொரோனா வைரஸ் பாதிப்புகள் நீடிக்கும் பட்சத்தில் ஒலிம்பிக் போட்டிகள் ரத்தாகும்!