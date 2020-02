உலக செய்திகள்

பூமியில் ஆக்சிஜனின்றி உயிர்வாழும் முதல் உயிரினம் கண்டு பிடிப்பு + "||" + Scientists Find The First-Ever Animal That Doesn't Need Oxygen to Survive

பூமியில் ஆக்சிஜனின்றி உயிர்வாழும் முதல் உயிரினம் கண்டு பிடிப்பு