தேசிய செய்திகள்

2 ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டு சர்ச்சை... நிர்மலா சீதாராமன் விளக்கம்...! + "||" + No instruction to banks on withdrawing ₹2000 notes, says Nirmala Sitharaman

2 ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டு சர்ச்சை... நிர்மலா சீதாராமன் விளக்கம்...!