உலக செய்திகள்

5 சக ஊழியரை துப்பாக்கியால் சுட்டு கொலை செய்து விட்டு தானும் தற்கொலை செய்த ஊழியர் + "||" + Gunman kills five co-workers and himself in Molson Coors brewery shooting in Milwaukee

5 சக ஊழியரை துப்பாக்கியால் சுட்டு கொலை செய்து விட்டு தானும் தற்கொலை செய்த ஊழியர்