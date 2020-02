தேசிய செய்திகள்

கல்வியில் முஸ்லிம்களுக்கு 5 சதவீத இடஒதுக்கீடு - மராட்டிய அமைச்சர் தகவல் + "||" + Maharashtra To Provide 5% Quota For Muslims In Education, Says Minister

