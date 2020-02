தேசிய செய்திகள்

டெல்லி வன்முறை: பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண வேண்டும், பிறகுதான் அரசியல் விவாதங்கள் - மம்தா பானர்ஜி + "||" + Right now, the problem should be solved, political discussions can take place later- Mamata Banerjee

டெல்லி வன்முறை: பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண வேண்டும், பிறகுதான் அரசியல் விவாதங்கள் - மம்தா பானர்ஜி