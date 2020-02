மாநில செய்திகள்

அரசிடம் தெரிவிக்காமல் படப்பிடிப்பு நடத்துவதால் விபத்துகள் ஏற்படுகின்றன - அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு + "||" + Shooting without informing the government causes accidents Minister Kadambur Raju

