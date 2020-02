தேசிய செய்திகள்

டெல்லி வன்முறை: இதுவரை சுமார் 630 பேர் கைது - டெல்லி காவல்துறை + "||" + MS Randhawa, Delhi Police PRO: We have registered 123 FIRs so far, around 630 people have been arrested detained/arrested. DelhiViolence

