இந்திய முஸ்லிம்கள் குடியுரிமை இழக்க மாட்டார்கள் - அமித்ஷா உறுதி + "||" + I here again repeat that citizenship of any Muslim or minority will not be taken away through CAA Union Home Minister Amit Shah

