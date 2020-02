மாநில செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக 18-ம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் சிறை நிரப்பும் போராட்டம் - தவ்ஹீத் ஜமாத் + "||" + Against the Citizenship Amendment Act On the 18th All over Tamil Nadu The struggle to fill the prison Dawheed Jamaat

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக 18-ம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் சிறை நிரப்பும் போராட்டம் - தவ்ஹீத் ஜமாத்