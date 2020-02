தேசிய செய்திகள்

புதிய இந்தியா உருவாக மாற்றுத்திறனாளியின் பங்கு அவசியம்; பிரதமர் மோடி பேச்சு + "||" + The role of the differently abled is essential to the formation of New India; PM Modi's speech

புதிய இந்தியா உருவாக மாற்றுத்திறனாளியின் பங்கு அவசியம்; பிரதமர் மோடி பேச்சு