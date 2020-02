ஜேஎன்யு முன்னாள் மாணவர் மீதான தேசத்துரோக வழக்கு: டெல்லி அரசுக்கு ப.சிதம்பரம் கண்டனம்

புதுடெல்லி,

டெல்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக் கழகத்தில் கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு இடதுசாரி மாணவர் சங்க போராட்டங்களில் கலந்து கொண்டு, அரசுக்கு எதிராக போராடி கன்னையா குமார் மீதான பழைய வழக்கு தற்போது மீண்டும் தூசி தட்டி எடுக்க, டெல்லி அரசு காவல்துறைக்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

இந்தநிலையில் தேசத்துரோக சட்டத்தைப் புரிந்துகொள்வதில் மத்திய அரசை போல் டெல்லி அரசும் தவறிவிட்டதாக முன்னாள் மத்திய நிதி அமைச்சர் ப.சிதம்பரம் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு, ஜேஎன்யு பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் நடந்த போராட்டத்தின் போது, மத்திய அரசுக்கு எதிராக முழங்கமிட்டதாக முன்னாள் ஜேஎன்யு பல்கலைக்கழக மாணவர் தலைவரான கன்னையா குமார் மீது தேசத்துரோக வழக்கு தொடரப்பட்டிருந்தது.

இதற்கு தற்போது டெல்லி அரசு அனுமதி அளித்துள்ளதற்கு ப.சிதம்பரம் கண்டனம் தெரிவித்து, தனது சமூக வலைத்தளத்தில் கருத்து பதிவிட்டுள்ளார்.

Delhi Government is no less ill-informed than the central government in its understanding of sedition law.



I strongly disapprove of the sanction granted to prosecute Mr Kanhaiya Kumar and others for alleged offences under sections 124A and 120B of IPC.