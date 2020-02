உலக செய்திகள்

முஹைதீன் யாசினை புதிய பிரதமராக மலேசியாவின் மன்னர் நியமித்தார் + "||" + Malaysia’s king appoints Muhyiddin Yassin as the new Prime Minister

