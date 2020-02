தேசிய செய்திகள்

நிர்பயா வழக்கு: பவன் குமார் குப்தாவின் சீராய்வு மனு மார்ச் 2-ம் தேதி விசாரணை - உச்சநீதிமன்றம் + "||" + Supreme Court's five-judge bench, headed by Justice N V Ramana, to hear on Monday the curative petition filed by Pawan Kumar Gupta

