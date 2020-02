மாநில செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டம் யாருடைய குடியுரிமையையும் பறிக்காது; அன்புமணி ராமதாஸ் + "||" + The Citizenship Amendment Act does not deprive anyone's citizenship; Anbumani Ramadoss

குடியுரிமை திருத்த சட்டம் யாருடைய குடியுரிமையையும் பறிக்காது; அன்புமணி ராமதாஸ்