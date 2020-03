தேசிய செய்திகள்

மே 1-ந் தேதி முதல் அமல்படுத்தப்படும் பிளாஸ்டிக் தடையை மீறினால் 3 மாதம் சிறை - மும்பை மாநகராட்சி அறிவிப்பு + "||" + 3 months jail time for violation of plastic barrier with effect from May 1

