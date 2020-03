உலக செய்திகள்

தலீபான் தலைவர்களை சந்திக்க டிரம்ப் விருப்பம் + "||" + Day after historic deal, Trump says will meet Taliban leaders soon

தலீபான் தலைவர்களை சந்திக்க டிரம்ப் விருப்பம்