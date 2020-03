தேசிய செய்திகள்

ஆஸ்திரேலியாவில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் முதல் பலி + "||" + Australia’s first coronavirus fatality as man dies in Perth

ஆஸ்திரேலியாவில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் முதல் பலி