மாநில செய்திகள்

கொரோனா வைரசுக்கு தமிழக மருத்துவர்கள் மருந்து கண்டுபிடித்து பெருமை சேர்க்க வேண்டும் - முதல்வர் பழனிசாமி + "||" + For the corona virus Tamil Nadu doctors finding medicine To be proud Chief Minister Palanisamy

கொரோனா வைரசுக்கு தமிழக மருத்துவர்கள் மருந்து கண்டுபிடித்து பெருமை சேர்க்க வேண்டும் - முதல்வர் பழனிசாமி