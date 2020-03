கொரோனா வைரஸ்: சமூக வலைதளங்களில் நேரம் விரயம் செய்ய வேண்டாம் - பிரதமருக்கு ராகுல்காந்தி அறிவுரை

புதுடெல்லி,

சீனாவின் உகான் நகரில் தொடங்கிய கொரோனா வைரஸ் 76 நாடுகளில் தற்போது பரவியுள்ளது. இந்த நோய்க்கு தற்போது 90,443 பேர் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் 3,119 பேர் உயிரிழந்ததாகவும் சிகிச்சைக்குப் பின் 48 ஆயிரத்து 128 பேர் மீண்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தாலி மற்றும் ஈரானில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. ஈரானில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் மேலும் 11 பேர் உயிரிழந்தனர். பலி எண்ணிக்கை 77 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

தற்போது தற்போது டெல்லியைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கும், ஐதராபாத்தைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கும் ராஜஸ்தானில் இருந்து வந்துள்ள இத்தாலி நாட்டு பயணிக்கும் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவியிருப்பது உறுதியாகியுள்ளது. இவர்களைத் தனிமைப்படுத்தி சிகிச்சை அளித்து வருவதாகவும், நலமுடன் இருப்பதாகவும் சுகாதாரத்துறை மந்திரி ஹர்ஷவர்தன் கூறியுள்ளார்.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் சீனாவை விட மற்ற நாடுகளில்தான் கொரோனா வைரஸ் 9 மடங்கு வேகமாக பரவியுள்ளது.

இந்நிலையில் காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தி டுவிட்டர் பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:-

கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து மக்களை காப்பதற்கான திட்டங்கள் பற்றி பிரதமர் யோசிக்க வேண்டும். சமூக வலைதளங்களில் நேரம் விரயம் செய்ய வேண்டாம் என கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். மேலும் இந்தியா அவசரநிலையை எதிர்கொள்ளும் போது, கொரோனா வைரஸ் சவாலை ஏற்றுக்கொள்வதில் ஒவ்வொரு இந்தியரின் மீதும் கவனத்தை செலுத்துங்கள் என பதிவிட்டுள்ளார். மேலும் கொரோனா பாதிப்பு பற்றி சிங்கப்பூர் பிரதமர் எடுத்துவரும் திட்டம் தொடர்பான வீடியோவை ராகுல் காந்தி பகிர்ந்துள்ளார்.

Dear @PMOIndia,



Quit wasting India's time playing the clown with your social media accounts, when India is facing an emergency. Focus the attention of every Indian on taking on the Corona virus challenge.



Here's how it's done..#coronavirusindiapic.twitter.com/jLZG5ISjwt