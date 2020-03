மாநில செய்திகள்

பிளாஸ்டிக் தடையை முழு அளவில் செயல்படுத்த அரசுக்கு சென்னை ஐகோர்ட்டு அறிவுரை + "||" + Chennai HC advised the government to implement the full ban on plastic

பிளாஸ்டிக் தடையை முழு அளவில் செயல்படுத்த அரசுக்கு சென்னை ஐகோர்ட்டு அறிவுரை