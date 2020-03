தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் 28 பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு- சுகாதார துறை மந்திரி ஹர்ஷ் வர்தன் + "||" + Union Health Minister Dr Harsh Vardhan: Till now, there have been 28 positive cases of Coronavirus in India

