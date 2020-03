தேசிய செய்திகள்

ஜி.எஸ்.எல்.வி-எப்10 ராக்கெட் ஏவுதல் ஒத்தி வைப்பு + "||" + Indian Space Research Organisation (ISRO): The launch of GISAT-1 onboard GSLV-F10, is postponed due to technical reasons

ஜி.எஸ்.எல்.வி-எப்10 ராக்கெட் ஏவுதல் ஒத்தி வைப்பு